A unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Formiga também está com suas atividades suspensas como prevenção ao coronavírus.

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (17), um comunicado aos postos de atendimento do Sine de Minas Gerais, que dispõe sobre a adoção do regime especial de teletrabalho como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da pandemia Covid-19.

De acordo com o comunicado, quanto aos serviços de intermediação de mão de obras, as medidas a serem tomadas imediatamente são:

* Fica suspenso, temporariamente, o atendimento ao público para os serviços de cadastro de trabalhadores, atualização de perfil, consultas às vagas de emprego, os serviços de processo seletivo para aquelas unidades que o fazem, a emissão de cartas de encaminhamentos pela equipe do posto, em suma, atividades que se relacionem com o atendimento presencial;

* Fica autorizado, para as unidades que permanecerem em funcionamento, o serviço de

captação, intermediação, convocação (com encaminhamento direto) e administração de

vagas, cujo atendimento seja estritamente realizado por telefone e e-mail;

* Como forma de amenizar a falta do atendimento presencial à população, orienta-se às unidades a afixarem cartazes com divulgação dos Serviços Digitais do Sine, que atualmente são disponibilizados nas plataformas web e nas lojas virtuais para acesso pelos smartphones;

*Os funcionários habilitados aos serviços da intermediação de mão de obra, a critério do coordenador da unidade e em consonância com o órgão gestor da pasta do Trabalho no município, se autorizados, poderão aderir ao regime especial de teletrabalho, a exemplo da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 2, já mencionada neste comunicado, ou aderir outra forma de contingenciamento que a gestão do município julgar ideal, de acordo com a realidade local.

Em relação aos serviços do seguro desemprego, as medidas são:

* Fica suspenso, temporariamente, os atendimentos para requerimento de seguro

desemprego e orientações ao trabalhador, de forma presencial;

*Como forma de amenizar a falta do serviço presencial à população, orienta-se às unidades a afixarem cartazes com divulgação dos Serviços Digitais do Sine que atualmente são disponibilizados nas plataformas web e nas lojas virtuais para acesso pelos smartphones, seguindo a mesma diretriz para os serviços relacionados a intermediações de mão de obra;

* Poderão ser atendidos presencialmente, a critério da coordenação da unidade, apenas os trabalhadores que postaram o requerimento on line e receberam a seguinte notificação:“aguardandoconfirmação do Postodeatendimento”, sendo que as demais notificações do sistema Mais Emprego não são passíveis de análise técnica e atendimento presencial;

* Os funcionários habilitados aos serviços do Seguro Desemprego, a critério do

Coordenador da Unidade e em consonância com o órgão gestor da pasta do trabalho no

município, se autorizados, poderão aderir aos regimes de escalonamento, revezamento

e/ou redução da jornada diária de trabalho, a exemplo da Deliberação do Comitê

Extraordinário Covid-19 nº 2, ou aderir outra forma de contingenciamento que a gestão

do município julgar ideal, de acordo com a realidade local;

O Sine de Formiga orienta como os trabalhadores deverão dar entrada ao seguro desemprego pela internet ou por aplicativo de celular. Confira:

Internet

Primeiro passo: criar uma conta no site “Meu INSS”; responder as perguntas corretamente e criar uma senha.

Segundo passo: utilizar essa conta criada no site do “Emprega Brasil”; atualizar as informações pessoais; depois ir na “área do trabalhador” e ir em “seguro desemprego”.

Aplicativo celular

Para dar entrada ao seguro desemprego pelo aplicativo de celular, é preciso baixar o app CTPS Digital, cadastrar o CPF, abrir o app, selecionar o menu “perfil” e, em seguida, selecionar a aba “benefício/seguro desemprego”.

Fonte: Decom