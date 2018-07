Redação Últimas Notícias

O Sine de Formiga está com cadastro aberto para o preenchimento de 20 oportunidades de emprego. As vagas são para diversos cargos e a remuneração chega a R$ 5 mil: salário oferecido para vendedor pracista.

Dentre os postos disponíveis há vagas para auxiliar de escritório, motorista, pintor, açougueiro, dentre outros. Há também vaga para portadores de necessidades especiais que não têm experiência profissional.

Divulgação de vagas

A nova gestão do Sine não estava repassando as vagas de trabalho para a imprensa. Em atendimento aos recorrentes pedidos feitos pelo Últimas Notícias, o coordenador do Sine Formiga, Rodrigo Melo garantiu que as oportunidades de emprego serão novamente encaminhadas para os meios de comunicação da cidade.

Formiga apresentou déficit na geração de empregos nos primeiros seis meses de 2018. É a primeira vez, desde 2006, que a cidade fecha a primeira metade do ano com saldo negativo na ocupação de vagas formais de trabalho.

Confira as oportunidades:

Descrição da Vaga Salário Bonificações Experiência Escolaridade Horários Local de Trabalho Torneiro Mecânico R$1700,00 6 meses Não Exigida Comercial Formiga Tosador de Animais R$954,00 6 meses Não Exigida A combinar Formiga Embalador para pessoas portadoras de deficiência (PCD) R$1000,00 Não Exigida Ensino Fundamental Completo 14h as 22h20 Formiga Soldador R$1056,00 Produção e Insalubridade 6 meses Não Exigida Comercial Formiga Carpinteiro de Carrocerias de Caminhão R$1500,00 6 meses Não Exigida Comercial Formiga Mecânico de Autos em Geral/Hab B R$1400,00 6 meses Ensino Médio Comercial Formiga(Bairro:Jardim América) Açougueiro/ Hab A R$954,00 1 ano Não Exigida 7h as 17h Formiga

Descrição da Vaga Salário Bonificações Experiência Escolaridade Horários Local de Trabalho Vendedor (Pracista).Enviar currículo por E-MAIL: sergiobh.soares@gmail.com R$1415,00 Comissão,Premiação,Ticket Alimentação, Plano de Saúde, Veículo 6 meses Ensino Fundamental Completo Comercial Formiga e região Pintor e Reparador de Veículos Hab B R$ 1065,00 6 meses Não exigida Formiga (Centro) Motorista de Caminhão Hab:C/D ou E R$1500,00 a R$2000,00 6 meses Ensino Médio Completo Todos os dias em escalas Formiga e região Soldador R$1700,00 6 meses Não Exigida Comercial Formiga Vendedor Pracista de Pneus Agrícolas Hab C R$954,00 Comissão, Plano de Saúde. 6 meses Ensino Superior em Eng Ambiental/Técnico Agrícola Comercial Formiga e Região Técnico em Rede de Computadores Hab:AB R$2000,00 a R$3000,00 1 Ano Superior em Ciências Computação ou Técnico Comercial Formiga Trabalhador na Suinocultura 2 vagas R$954,00 Plano de saúde, Vale transporte, Hora extra, premiação, participação nos Lucros Não Exigida Não exigida Diurno 6X1 Formiga Vendedor Pracista Hab:B Disponibilidade para viajar R$ 954,00 á Combinar 1 ano Não Exigida Comercial Formiga e Região Torneiro Mecânico R$1700,00 6 meses Não Exigida Comercial Formiga Promotor de Vendas :Enviar Currículo por e-mail: contato@megaescola.com R$1100,00 Vale Transporte, Desconto em Faculdade, Refeição no local, Plano de Saúde Não Exigida Ensino Médio Completo Diurno e Noturno Formiga Auxiliar de Escritório R$1200,00 Vale Transporte 6 meses Ensino Médio Completo Comercial Formiga Vendedor Pracista Hab:B Ter Veiculo próprio, disponibilidade para viajar R$2000,00 a R$5000,00 Ajuda de custo + comissão 6 meses Ensino Médio Completo Comercial Formiga e região Motorista de Automóveis Hab.: AB R$954,00 6 meses Não Exigida A Combinar Formiga