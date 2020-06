Nesta sexta-feira (19), não haverá atendimento na agência do Sine Formiga, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico.

Os trabalhos serão retomados na segunda-feira (22), das 8h às 16h. Para que não haja aglomeração de pessoas, é necessário que o cidadão ligue no (37) 3322-4222 para receber orientações de como serão realizados os atendimentos.

O Sine ressalta que estão sendo praticadas todas as medidas de segurança referentes à não transmissão da Covid-19.

Os cidadãos poderão, também, dar entrada no “Seguro Desemprego” por meio do aplicativo “CTPS Digital”. As pessoas que não têm acesso à internet poderão solicitar o benefício diretamente no Sine.