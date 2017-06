Da Redação

A agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Formiga está selecionando 60 profissionais para trabalhar em uma rede de restaurante em Belo Horizonte.

O processo seletivo será realizado na sede do Sine exclusivamente nesta quarta e quinta-feira (20 e 21) a partir das 10h. Os interessados devem comparecer ao órgão, a rua Professor Joaquim Rodarte, 168, Centro, munidos com Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF e o cartão do Programa de Integração Social (PIS).

As vagas são para atuação na capital mineira e a empresa oferecerá aos selecionados moradia em alojamento, três refeições diárias, convênio médico e odontológico.

As oportunidades são para auxiliar de cozinha (30 vagas), atendente de restaurante (30 vagas) e auxiliar de limpeza (10 vagas). O salário para os três cargos é de R$930, remuneração correspondente a categoria de bares e restaurantes de Minas Gerais. Não é exigida experiência, o candidato deve ter o ensino fundamental completo e a jornada de trabalho é de 7h20 por dia em escala 6x1.

A rede de restaurante já havia aberto outros recrutamentos para profissionais em Formiga. “ O Restaurante Madeiro está abrindo diversas filiais em Belo Horizonte e para isso está recrutando trabalhadores no município”, informou a coordenadora do Sine, Glorilza de Oliveira Silva Miranda.