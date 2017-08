Ter o currículo selecionado na primeira fase da seleção já é uma vitória. O próximo passo é a temida entrevista, considerada a etapa mais difícil para os entrevistados, principalmente para quem busca vaga no mercado de trabalho pela primeira vez.

Pensando nisso, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Formiga lançou, nesta semana, uma campanha com o objetivo de auxiliar o cidadão que vai participar de uma entrevista de emprego.

O intuito da campanha é esclarecer para a população como se vestir e também como se comportar em uma entrevista de emprego e quais os erros mais frequentes cometidos pelos concorrentes que tentam uma das vagas de emprego que são lançadas diariamente na agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Formiga.

Segundo o coordenador do órgão, Rodrigo Melo, a entrevista de emprego é o momento crucial para a pessoa que está em busca daquela vaga. “O intuito dessa campanha é instruir o cidadão para que ele obtenha êxito em sua entrevista. O que eu vejo muito no Sine é que a pessoa tem qualificação necessária para o cargo, mas erra no comportamento diante do recrutador”.

Para mais informações, o candidato deve procurar o Sine Formiga, que fica à rua Professor Joaquim Rodarte, 168, Centro. O telefone é (37) 3322-4222.