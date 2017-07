A agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Formiga divulgou nesta quarta-feira (5) oito novas oportunidades de emprego.

As vagas vão desde técnico a segurança do trabalho a auxiliar de garçom. Os salários variam de R$937 a R$1.597,50. Os interessados devem comparecer ao órgão portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF e o cartão do Programa de Integração Social (PIS) para realizar o cadastro. O Sine está localizado na rua Professor Joaquim Rodarte, 168, Centro. O telefone é o (37) 3322-4222.

Confira as vagas:

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Salário: R$1095,18

Experiência: Não exigida

Escolaridade: Curso técnico de segurança do trabalho

Horários: 8h às 17h30 e 8h às 12h

Local de Trabalho: Bairro Maringá

Torneiro Mecânico (1 vaga)

Salário: R$1.220,48

Experiência: 6 meses

Escolaridade: Fundamental Completo

Horários: 8h30 às 18h30 e 8h30 à 12h30

Local de Trabalho: Água Vermelha

Auxiliar de almoxarife (1 vaga)

Salário: R$1.065

Experiência: 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Horários: 7h às 17h e 7h às 11h

Local de Trabalho: Zona Rural

Encarregado (1 vaga)

Salário: R$1.597,50

Bonificações: Insalubridade

Experiência: 6 meses

Escolaridade: Superior em Engenharia da Produção

Horários: 7h às 17h e 7h às 11h

Local de Trabalho: Zona Rural

Auxiliar de garçom (1 vaga)

Salário: R$1000

Experiência: 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Horários: 14h40 ás 23h

Local de Trabalho: Furnas

Auxiliar Administrativo (1 vaga)

Salário: R$1124,40

Experiência: 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Horários: 44 horas semanais

Local de Trabalho: Distrito Industrial

Representante Comercial (1 vaga)

Salário: R$937

Bonificações: Comissão

Experiência: 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Horários: 44 horas semanais

Local de Trabalho: Engenho de Serra

Assistente de Compras (1 vaga)

Salário: R$1200

Experiência: 6 meses

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Horários: 7h30 às 11h30 e 13h às 18h

Local de Trabalho: Água Vermelha