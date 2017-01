O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor), Natanael Alves Gonzaga, e a vice, Evangelina Vitória Santos, estiveram no Gabinete do prefeito Eugênio Vilela na manhã desta quarta-feira (4).

Os representantes do sindicato apresentaram ao prefeito a pauta de reivindicações dos servidores.

Natanael ressaltou que visitas ao prefeito serão constantes em busca do melhor para os servidores. “Apresentei a pauta de reivindicação do Sintramfor, já que a data base vence em janeiro. Nossa intenção é manter uma boa relação. Já vínhamos conversando antes com o prefeito. Estou certo de que essa administração vai olhar com carinho para os servidores”, disse.

Já Eugênio deixou claro que sempre ouvirá as demandas dos funcionários municipais e que fará o máximo para oferecer as melhores condições de trabalho possível.