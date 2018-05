O Sindicato dos Servidores Municipais de Formiga (Sintramfor) está convocando todos os servidores municipais de Formiga para uma Assembleia Geral que ocorrerá na quinta-feira (17). O encontro será a partir das 17h, no plenário da Câmara Municipal de Formiga.

A pauta principal da assembleia é a criação de um Banco de Horas para os servidores. Durante a sessão, o presidente do Sindicato, Natanael Alves Gonzaga, vai explicar sobre o assunto e no final os servidores presentes vão votar se aceitam ou não a criação do Banco de Horas.

O Sintramfor vai promover esta Assembleia a pedido do prefeito Eugênio Vilela que deseja criar o Banco de Horas. O assunto foi discutido em reunião com a diretoria do Sintramfor e Eugênio enviou também um ofício ao Sindicato solicitando que seja feita a consulta aos servidores sobre o assunto.

O Sintramfor destaca que caso o Banco de Horas seja criado, ele vai abranger a todos os servidores, portanto é importante que todos participem da Assembleia e manifestem sua opinião.

Sorteio

Ao final da Assembleia, em comemoração ao Dia do Trabalho, o Sintramfor vai sortear dez presentes de R$100 exclusivamente para os servidores municipais que estiverem presentes. Serão cinco cartões doados pelo Sysprocard e cinco cheques do Sintramfor. Logo após o sorteio será feita a entrega simbólica dos cheques e no dia seguinte os sorteados deverão retirar os presentes na sede do Sintramfor, a partir das 10h.

Na sexta-feira (18), às 13h, haverá sorteio de quatro presentes de R$100 também para os servidores municipais de Córrego Fundo, que são filiados ao Sintramfor. O sorteio será realizado na sede do Sindicato, em Córrego Fundo, e os servidores que desejarem podem ir ao local para acompanhar o sorteio.