O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor) está investindo em um novo projeto: oferecer atendimento médico aos servidores municipais filiados e seus familiares. Para isso, estão sendo montados consultórios na sede do Sindicato, em Formiga.

Inicialmente, a clínica médica do Sintramfor contará com seis especialistas: dois clínicos gerais, João Marcos Lopes Silva e Tacyana Frade D’Carlos, a pediatra Cyntia Nayara de Jesus, a dermatologista Sara Miranda, o cardiologista Alexandre Ferreira e o psiquiatra Tiago Braga.

No entanto, a intenção é oferecer também outras especialidades. As consultas serão ofertadas a preço acessível. O pagamento será facilitado, com desconto na folha de pagamento.

Este é mais um projeto da atual presidência, aprovado pela diretoria do Sintramfor. “Fico muito feliz de ter o apoio da diretoria e poder realizar mais esse projeto, que certamente vai dar aos nossos filiados mais acesso à saúde. Abrir um consultório médico no Sindicato era um sonho que está se tornando realidade. Sou da área da saúde e sei bem a importância que tem um projeto como este enquanto que o acesso à saúde pública está cada vez mais difícil e precário”, destacou o presidente do sindicato, Natanael Alves Gonzaga.

Mesmo após a abertura do consultório, o Sintramfor continuará ofertando os Planos e os Convênios de Saúde.

Agendamento de consultas

Os servidores já podem agendar o atendimento, que começa a partir de setembro. Mais informações no sindicato ou pelo telefone (37) 3321-3151.