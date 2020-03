O presidente executivo do Sindicato do Vestuário de Divinópolis (Sinvesd), Marcelo Ribeiro, participou de uma reunião na manhã desta segunda-feira (23), com o diretor executivo do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

No encontro ficou acordado que as empresas associadas ao sindicato, em um processo de facções, confeccionarão 20 mil máscaras, além de capotes para os médicos enfrentarem o covid-19.

Marcelo avalia que este momento é de união e pensamento em benefício da comunidade como um todo, da população e não a individualização de classes.

Ele afirmou ainda que as indústrias seguirão o decreto publicado pelos órgãos de saúde tanto do município quanto do estado.