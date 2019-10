Na madrugada dessa terça-feira (1º), os sistemas de telefonia e gestão do CIS URG Oeste e Corpo de Bombeiros estiveram fora do ar para uma manutenção geral e prevenção de acidentes do sistema ‘No Break’ que sustenta o funcionamento da Central quando o fornecimento de energia elétrica é interrompido.

De acordo com o Samu, o atendimento de ocorrências de urgência e emergência no período não foi prejudicado. Dois números alternativos foram disponibilizados, na sede do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Divinópolis, para a população ligar durante o período da manutenção. Os profissionais do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram à disposição para atendimento de ligações e ocorrências normalmente.

O dia e horário da manutenção foram definidos após um estudo referente ao período com menos chamados, a fim de gerar o mínimo de transtorno para a população.