O Papai Noel iniciou nesta terça-feira (24) sua volta ao mundo para distribuir presentes, segundo mostra o site do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad). Em imagens 3D, é possível ver ao vivo o trajeto do bom velhinho e até quantos presentes ele já entregou.

Até a publicação desta matéria, ele já havia entregado cerca de 1 bilhão de presentes só na Austrália, onde o Natal já chegou, e no Japão. Tudo isso a bordo de seu trenó puxado por 9 renas, incluindo o capitão Rudolf, a famosa rena do nariz vermelho.

Além disso, o site mostra qual foi a última parada do Papai Noel e qual será o seu próximo destino, e quanto tempo ele levará para chegar até o local.