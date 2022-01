Desde o início da manhã desta terça-feira (25), o site do Banco Central (BC) tem apresentado instabilidade. O BC diz que a indisponibilidade acontece em função do alto volume de acesso ao Sistema Valores a Receber (SVR), lançado nessa segunda-feira (24).

“O Sistema Valores a Receber (SVR) recebeu demanda acima da esperada e estamos ajustando a capacidade de atendimento”, afirma o Banco Central, em nota, sem informar uma previsão de retorno à normalidade.

O SRV é uma ferramenta que disponibiliza que pessoas físicas e jurídicas consultem se há alguma quantia a receber em bancos e entidades financeiras no geral.

É possível consultá-lo a partir da sessão “Minha Vida Financeira”, no site do Banco Central. A checagem acontece utilizando somente o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

O BC estima que há R$ 8 bilhões “esquecidos” nas instituições do país. Com o site fora do ar, os leilões que foram hospedados no portal do BC também foram afetados, sem divulgação adequada dos resultados.

