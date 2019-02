Por Glaudson Rodrigues

Entra prefeito, sai prefeito e a novela de pavimentação da rua Aluísio Bernardes de Castro (rua de acesso ao Parque do Jequitibá), no bairro Maringá continua.

Nesta semana, uma moradora da rua entrou em contato com o Últimas Notícias indignada com o tratamento dado pela administração municipal a quem vive no local.

De acordo com ela, há anos eles suportam todo tipo de descaso por parte dos vários prefeitos que estiveram à frente da administração municipal.

As promessas são sempre de que “em breve as obras de de pavimentação da rua serão concluídas”, e nada acontece, segundo conta a moradora. “A situação da rua dificulta o tráfego de veículos. Ou nossos carros ficam na rua ou ficam nas garagens, pois quando não é buraco é a rampa da garagem que está muito alta, pois as chuvas levam todo o aterro, impossibilitando os veículos de acessarem as garagens. Se alguém precisar de socorro por parte do Samu ou bombeiros não há como chegar já que toda a extensão da via está tomada por buracos e lama e essa situação tem nos preocupado muito. Os moradores já solicitaram ajuda de vereadores e também do próprio prefeito e nada foi feito. As desculpas são sempre as mesmas. São as chuvas que não deixam a administração terminar as obras”.

Questionado, o secretário municipal de obras José Ronaldo do Couto informou que o serviço de drenagem já foi concluído e que tão logo parem as chuvas a administração municipal dará início aos trabalhos de terraplenagem da rua. Para não ter de repetir os serviços (terraplenagem), a atual gestão achou melhor deixar o período de chuvas passar para retornar os trabalhos e assim concluir a obra.