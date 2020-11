Considerada alternativa para combater a obesidade mórbida, doença que coloca mais de 13 milhões de brasileiros no grupo de risco para Covid-19, a cirurgia bariátrica é pouco acessível no país. No ano passado, só dois a cada dez procedimentos feitos foram pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Do total de 68.530 operações realizadas, os planos de saúde viabilizaram 52.699 (77%).

Os dados constam de levantamento divulgado recentemente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM). Para a entidade, é importante que o acesso do recurso pela rede pública de saúde seja ampliado.

Em um hospital particular, dependendo do tipo de operação a ser feita, os valores podem chegar a R$ 40 mil. Segundo especialistas, o montante está bem distante da realidade de parte da população que precisa vencer o excesso de peso.

Atualmente, o SUS oferece 85 serviços de assistência de alta complexidade à atenção ao indivíduo com obesidade em 22 das 27 unidades federativas. O total de bariátricas em 2019 atendeu a 0,5% dos portadores de obesidade graves. “O único tratamento comprovadamente eficaz a longo prazo para a obesidade e doenças associadas a ela como, por exemplo, o diabetes e a hipertensão, é praticamente inacessível”, avaliou o presidente da Sociedade, Marcos Leão Vilas Boas.