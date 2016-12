O governador Fernando Pimentel (PT) se reúne na tarde desta sexta-feira (19) com representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para discutir sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257, que trata da renegociação da dívidas dos Estados. As categorias ameaçam uma greve branca a partir desta sexta, com os agentes ficando dentro dos quartéis, contra a aprovação da proposta do governo federal.

O movimento grevista foi confirmado pelo deputado estadual Sargento Rodrigues (PDT) à reportagem de O Tempo. “Essa PLP simplesmente acaba com a carreira da polícia, e não vamos aceitar isso”, afirmou.

Em áudios que circulam nas redes sociais, é possível ouvir o deputado afirmando durante a assembleia realizada nesta manhã no Clube dos Oficiais, no Prado, região Oeste de Belo Horizonte, que os coronéis estariam cientes e concordam com o movimento. “A gente está acordado, hoje é do recruta ao coronel. Os coronéis estão cientes do que estamos falando. Não vamos aceitar que governador nenhum venha atacar a PM”, diz Rodrigues.