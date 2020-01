O corpo de uma jovem de 19 anos, que havia sido arrastada pela correnteza em Cachoeiro de Itapemirim no domingo (26), foi encontrado na manhã desta quinta-feira (30) por um pescador, no município de Itapemirim. Com isso, subiu para dez o número de mortos em decorrência das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo.

A confirmação de que o corpo encontrado na localidade de Luanda é o de Michelle dos Santos foi dado pela Defesa Civil Estadual. A família já fez o seu reconhecimento.

Michelle foi vista pela última vez sendo arrastada pelas águas do rio Itapemirim na Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro. Seu desaparecimento ocorreu em meio à enchente que atingiu várias cidades, deixando mais de 14 mil pessoas fora de casa. Desde então, ela passou a ser procurada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a família da vítima, a jovem tinha transtornos mentais e estava em um surto no momento em que foi arrastada pela água. A Defesa Civil municipal informou que já havia resgatado Michelle três vezes, mas ela sempre voltava para um ponto de ônibus alagado, localizado às margens do rio.

Outras nove mortes já haviam sido confirmadas no Sul do Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro, sendo quatro em Iconha, três em Alfredo Chaves, uma em Iúna e uma em Conceição do Castelo. Entre as vítimas, estão duas crianças, que morreram soterradas após deslizamentos.

Decretos

O governo federal reconheceu decretos para mais 18 cidades do Espírito Santo prejudicadas pelas fortes chuvas. Duas foram de estado de calamidade pública e 16 de situação de emergência. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial da União.

Os decretos foram assinados pelo secretário Alexandre Lucas Alves, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Fortes chuvas atingiram o Espírito Santo, começando no dia 17 de janeiro, em cidades do Sul. Os níveis dos rios subiram muito e destruíram construções e ruas. Isso fez com que Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul decretassem estado de calamidade pública. No dia 25 de janeiro, voltou a chover forte e mais cidades foram prejudicadas, tanto no Sul quanto no Norte do Estado.

