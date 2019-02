O Corpo de Bombeiros informou neste sábado (2), 9º dia de buscas, que subiu para 121 o número de mortes do rompimento da barragem, em Brumadinho. Há ainda 226 pessoas desaparecidas e outras 395 foram localizadas.

De acordo com o tenente porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihara, o trabalho neste sábado está focado em uma região em que estariam localizadas vítimas que estavam em um vestiário. No final da tarde de sexta-feira (1º), foram identificados objetos deste local e, desde a manhã de sábado, as escavações e a estabilidade do terreno começaram.

“Esse foi um avanço bem importante para as equipes de busca. Estima-se que a área do vestiário congregue um número muito grande de vítimas”, diz Aihara.

Segundo o porta-voz, há ainda pontos em que a lama alcança cerca de 20 metros de profundidade. Desde sexta, a operação entrou em nova fase de buscas que demandam muito mais tempo.