O número de mortos no grave acidente na tarde desta sexta-feira (4/12) na BR-381, em João Monlevade, na Região Central do estado, subiu. O número de vítimas fatais pulou de 11 para 15.

Além das 11 pessoas que morreram no local do acidente, mais quatro vítimas perderam a vida ao darem entrada no Hospital Margarida, em João Monlevade. A informação foi confirmada por fonte do hospital.



Segundo o blog parceiro do Uai DeFato Online, 27 pessoas estavam sendo transferidas para a unidade de saúde. Mas, devido a superlotação da unidade de saúde, algumas vítimas estão sendo transferidas para o estádio Louis Ensch.

A situação é complicada e o Serviço Voluntário de Regate informou aqui agora que o número de mortos pode aumentar.

