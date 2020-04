A Prefeitura de Divinópolis confirmou o 16º caso confirmado de coronavírus na cidade. A informação foi divulgada no Boletim Municipal Diário, na tarde dessa terça-feira (7). Esta confirmação ainda não consta na lista de confirmados com a doença no Estado. Ao todo, 840 notificações suspeitas da doença na cidade.

No Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Divinópolis permanece com 15 resultados positivos para a Covid-19.

Do total de notificações, 455 foram em pessoas do sexo feminino e 385 em indivíduos do sexo masculino; 71 casos foram descartados para coronavírus.

Nove pacientes que apresentam quadro clínico compatível da Covid-19 estão internados em enfermarias das redes hospitalares de Divinópolis; outros quatro estão no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).