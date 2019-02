O número da tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não para de subir. Atualização feita pela Defesa Civil de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (20), mostra que o número de mortes subiu para 171. Todas as vítimas já foram identificadas. Ainda há, segundo o levantamento, 139 pessoas desaparecidas. Destas, 105 são funcionários terceirizados da Vale ou da comunidade. Já 34 são operários da mineradora.

A barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, rompeu em 25 de janeiro deste ano. A lama de rejeitos vazou do complexo da Vale, devastando a área administrativa da mineradora. O mar de lama atingiu locais de maquinários, e o refeitório da empresa, que estava cheio no momento da tragédia. Em seguida, desceu e atingiu casas, pousadas e parte da comunidade de Córrego do Feijão. Os rejeitos ainda atingiu o Rio Paraopeba.

As buscas por vítimas da tragédia entraram no 27º dia nesta quarta-feira. São 121 bombeiros militares de Minas Gerais e de outros estados trabalhando na operação. Na parte da manhã, o tempo nublado dificultou a ação de aeronaves. Ao todo, são quatro helicópteros.

As ações acontecem em 10 áreas de buscas. Além dos militares, quatro equipes caninas, além de 52 máquinas pesadas auxiliam na operação. “A estratégia segue entre preparar acesso para a próxima fase das buscas, continuar em locais onde não era possível acessar. Na usina que está sendo desmontada e outras áreas de remanso para fazer a drenagem para o terreno solidificar”, explicou o tenente-coronel Anderson Passos, do Corpo de Bombeiros.

