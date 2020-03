Chegou a 22 nesta sexta-feira (20) o número de pessoas que participaram da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada e agora estão com o coronavírus.

Os quatro casos mais recentes foram anunciados por Bolsonaro em uma entrevista na porta da residência oficial do Palácio da Alvorada nesta sexta. São eles:

• Major Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente

• Coronel Gustavo Suarez da Silva, diretor adjunto do Departamento de Segurança do GSI

• Filipe Martins, assessor especial da Presidência

• Embaixador Carlos França, chefe do cerimonial da Presidência

Os quatro estiveram com o presidente em algum momento durante a viagem.

Os 22 contaminados que integraram ou tiveram contato com a comitiva de Bolsonaro nos EUA são os seguintes:

• Sergio Segovia, presidente da Apex

• Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia

• Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional

• Daniel Freitas, deputado federal

• Flavio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg)

• Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia

• Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

• Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República

• Nelsinho Trad (PSD-MS), senador

• Nestor Forster, encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos

• Samy Liberman, secretário Especial Adjunto de Comunicação Social da Presidência

• Francis Suarez, prefeito de Miami

• Sérgio Lima, publicitário que trabalha com a família Bolsonaro na criação do partido Aliança pelo Brasil

• Karina Kufa, advogada de Jair Bolsonaro

• quatro integrantes da equipe de apoio da comitiva

Bolsonaro sem vírus

Bolsonaro já fez dois testes para coronavírus, e afirma que ambos deram negativo.