A gripe continua a fazer vítimas em Minas Gerais. Segundo o novo balanço da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira (31), 64 pessoas morreram em decorrência da gripe em 2018 em Minas, 14 a mais do que o registrado no mesmo período de 2017, quando houve 50 óbitos.

Em relação ao último boletim, divulgado há uma semana, houve um aumento de 7 mortes. Na ocasião, 57 mineiros haviam perdido suas vidas em decorrência da doença.

De acordo com a SES, entre as causas desse aumento estão o avanço do vírus H1N1, mais agressivo e de maior circulação no país, e a demora para se atingir a meta de vacinação na campanha nacional, que foi prorrogada por duas vezes. Além do H1N1, existem outros dois tipos do vírus no Brasil: o H3N2 e o influenza B.