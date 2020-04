O Boletim Municipal Diário de Divinópolis, divulgado pela Prefeitura nessa segunda-feira (27), confirmou que a cidade tem 81 casos de coronavírus confirmados. Os dados atualizados ainda não constam no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

No informe da última sexta (24), a cidade tinha 72 registros da Covid-19. A taxa de ocupação em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) caiu em relação ao último boletim: de 47,7% para 42% nesta segunda.

Ao todo, já foram notificados 1.391 casos em Divinópolis. Destes, 117 foram descartados, 743 foram em pessoas do sexo feminino e 648 em indivíduos do sexo masculino. A maior parte das notificações continua sendo em pessoas com idade entre 20 e 39 anos: 628 registros. A morte de uma médica de 47 anos pela Covid-19 foi confirmada na cidade. Segundo a Prefeitura, não há investigação de possíveis mortes pela doença.

“Para as pessoas que não podem ficar em casa, não há uma única precaução a ser tomada. Envolve um conjunto de normas sanitárias que devem ser colocadas em prática. A desinfecção e o uso de mascaras são as mais importantes delas, pois minimizam as chances de disseminação do vírus”, afirmou o secretário de Saúde, Amarildo Sousa.