Subiu para três o número de mortos após uma cabeça d’água atingir um complexo de cachoeiras em Guapé, no Sul de Minas, na tarde desta quarta-feira (1º). As vítimas são todas da mesma família. Um vídeo feito por uma visitante que estava no local mostra o momento em que a enxurrada atinge o local.

As vítimas foram identificadas como Émerson Magalhães Couto, Áurea Carvalho Magalhães e Dafne Carvalho de Magalhães Couto. À princípio, outras duas pessoas da mesma família eram tratadas como desaparecidas, mas a hipótese foi descartada pelos bombeiros.

As pessoas estavam na água quando foram surpreendidas pela enxurrada. Algumas pessoas ainda tentaram reanimar uma das vítimas, mas ela não resistiu.

Segundo relatos de uma visitante, diversos jovens estavam nas cachoeiras quando o volume de água subiu repentinamente. Pouco depois, pais começaram a chegar ao local para procurar por seus filhos.

O complexo faz parte do Parque Ecológico do Paredão e é um destino tradicional de turistas nesta época do ano. A região fica a cerca de 15 km do Centro de Guapé. A área pertence à Prefeitura, mas a administração é terceirizada.

A administração municipal informou que também enviou uma equipe para dar apoio aos familiares das vítimas e tomar conhecimento da situação no local.

Cabeça d’água atinge cachoeira em Guapé — Foto: Cláudia Santos

Resgate

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Polícia Militar e dos bombeiros foram acionadas e trabalham no local e fazem buscas pelas duas pessoas desaparecidas.

A equipe do Grupamento de Operações Aéreas do Helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, estava transportando um órgão, mas fez um pouso improvisado e também se dirigiu para a cidade.

Helicóptero do Corpo de Bombeiros faz pouso de emergência em Guaxupé — Foto: Corpo de Bombeiros

Volume de água

Cabeça d’água se refere a um aumento rápido e repentino do nível de um rio, lago ou cachoeira devido a chuvas em trechos anteriores ou mais altos do percurso.

O fenômeno é diferente de uma tromba d’água, que se assemelha a um tornado, mas tem menor intensidade e ocorre sobre superfícies líquidas, como mar ou rio.