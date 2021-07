Quem ouviu as falas do senhor governador de Minas, hoje, aqui na terra que um dia já foi das Areias Brancas, durante entrevista exclusiva concedida a uma emissora de rádio e, logo após, em um encontro com empresários, certamente, ficou com a impressão de que ele, o governador, está rezando na mesma cartilha do ministro Bento Albuquerque, do presidente Jair Bolsonaro e de tantos quantos insistem em pensar que o povo mineiro, além de pacífico é inocente, ao ponto de ainda não haver entendido que São Pedro não tem a menor culpa sobre o esvaziamento deliberado dos lagos de Furnas e Peixoto.

Parece que a assessoria do governador pouco conhece dos fatos e assim sendo, o tem colocado em situação difícil. Exemplo disso, quando ele afirma que a prática de se manter o lago de Furnas em total desacordo com o que preconiza as leis ambientais e a Constituição Federal, em especial no que concerne ao uso múltiplo das águas, ocorre desde o ano 2000 pois, basta uma espiada mais atenta, no mineirês usual, nas tabelinhas da própria ANA, para se saber que: com ou sem chuva, os volumes utilizados entre os anos de 2000 e 2012, embora variados, deixaram nosso lago em condições bem mais favoráveis que aquelas a que nos impuseram, tão logo alguém resolveu que a manutenção da hidrovia Tietê/Paraná tem prioridade sobre os empregos e rendas que a região mineira, onde se localiza o lago, mantinha em ritmo firme e progressivo, até então.

Ouvimos o governador dizer em som alto e claro que seu governo vem desde o início se preocupando e agindo em busca de uma solução. Quanto a esta afirmativa, sobre a existência de preocupação, não podemos contestá-la, mas, a segunda parte da informação, que nos desculpe o senhor governador, pois com ela não concordamos. Simplesmente porque somos testemunhas, até mesmo da lerdeza com que o assunto foi tratado para se garantir o cumprimento daquela emenda constitucional conseguida a duras penas pela sociedade civil. Esta sim, se empenhou junto ao Legislativo estadual para obtê-la. Parto difícil, mas conseguido com relativo sucesso, pois salvo engano, no universo do Legislativo só um ou dois votaram contra a proposição.

Agora em outro engodo, embora saibamos que o tombamento administrativo é de grande importância, e tenhamos a certeza de que a emenda em vigor, a 106, tem a força necessária para que o governo federal e os “penduricalhos” a ele afetos, a cumpram, entendemos que não é hora de desviarmos a atenção para qualquer coisa que nos afaste do controle sobre o andamento do feito no STF.

A ação do senhor Bolsonaro junto ao Supremo precisa ser combatida e com urgência, pelo Estado de Minas. Isto é o mínimo que nós mineiros, esperamos do senhor, governador!

Por fim, concordamos que a visita de um governador a esta cidade é sim algo a se comemorar, especialmente, quando esta importante autoridade anuncia boas novas e a imprensa as registra. Mas, desta feita, ao que sabemos a imprensa local sequer foi comunicada de sua presença e a estadual, conforme verificamos, também esteve ausente. Só uma emissora foi escolhida pelo palácio para cobrir a efeméride. Lamentável! Parece-nos que a prática adotada ultimamente pelo Planalto, onde o presidente só fala aos seus, lá no tal cercadinho, infelizmente, já está dando filhotes.

Saudades dos tempos em que nas entrevistas coletivas se admitiam perguntas variadas, não censuradas, de tantos quantos delas participassem. Mas, tudo bem! Sabemos perfeitamente que estamos vivendo num NOVO tempo e, assim sendo, devemos respeitar as regras e as preferências impostas pelo mandatário maior.

Porém, vamos combinar: se não temos mais direito ao multiuso de nossas águas, pelo menos enquanto a liberdade de expressão por aqui for respeitada, estaremos no teclado, externando o que entendermos ser o pensamento do povo mineiro que elegeu e acreditou nas promessas daqueles que hoje o governa.

Imprensa é pra isso, é a boca no trombone dos que não tem voz!

Aliás, o vídeo a seguir, nos parece, demonstra o que pensa uma razoável parte dos que o ouviram na reunião de hoje. A fala é do representante da UNELAGOS, Thadeu Alencar.