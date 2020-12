O ponteiro da balança se desiquilibrou por completo, oscilando da direita à esquerda do marcador, lá nas dependências do prédio da Câmara Municipal, quando ouvidas as vozes dos atuais vereadores e daqueles outros cinco que substituirão os que não lograram êxito no último pleito, quando a seleta turma teve que se decidir quanto ao local e outros detalhes do cerimonial da sessão de posse, já marcada para ocorrer em 1º de janeiro de 2021.

O número de convidados a que cada um dos vereadores teria direito de trazer para compor a plateia da dita reunião foi o estopim das divergências. A sua definição exigiu nada menos que 4 acaloradas reuniões e o tal número despencou dos 20 inicialmente cogitados para apenas dois, segundo novo comunicado divulgado nessa quarta (23), pelo Legislativo Municipal.

O local incialmente escolhido foi o auditório Padre Aurélio, com capacidade para receber 380 espectadores.

Porém, alguns vereadores, com mais sensatez e certamente se lembrando de que aquela Casa Legislativa passou o ano de 2020 proibindo a presença do povo em suas instalações e, conhecedores da necessidade de se levar a sério as exigências de afastamento social e as proibições de decreto em vigor, fizeram com que boa parcela dos colegas mudasse de ideia e venceu, ainda que por pouco tempo, a hipótese da cerimônia ocorrer no plenário da Câmara, obviamente com um número bem reduzido de convidados.