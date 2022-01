A nova onda da pandemia já chegou, na perspectiva de profissionais que atuam em centros de saúde de Belo Horizonte e lidam com a quantidade crescente de pacientes com gripe que se somam aos novos casos de Covid-19 e pressionam o sistema de atendimento básico. Mesmo com menos quadros graves do que no pico da crise sanitária, em 2021, os profissionais da rede assistencial relatam que este é o momento mais tenso da pandemia até então, com corte de pessoal, colegas afastados por adoecimento e assédio diário de pacientes irritados com as longas filas de espera.

O contrato temporário de 467 profissionais que a prefeitura convocou para a vacinação na pandemia venceu no final de 2021 e deixou um déficit de trabalhadores nos postos, segundo funcionários, mesmo com recontratação de 335 dos profissionais, de acordo com os dados da prefeitura. Além disso, o contrato de 546 profissionais que vinham trabalhando por mais horas para atender à alta demanda foi reduzido novamente – a prefeitura diz reavaliar a extensão de horário.

“A demanda pela vacina da Influenza aumentou muito agora e, nós, que ficamos nos postos de vacinação, não conseguimos ajudar as outras áreas dos centros de saúde”, relata uma enfermeira de um posto na região Noroeste da capital. Outros 487 profissionais foram afastados desde dezembro, segundo a prefeitura.

O atendimento a casos com suspeita de Covid-19 em BH nesta semana, quase 16 mil, é maior que o do início de março do último ano, quando a segunda onda se aproximava. Por trás das horas de espera por atendimento em unidades de saúde, além da alta demanda, está a escassez de recursos humanos, justifica outra enfermeira de um centro de saúde na região Centro-Sul.