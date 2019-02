Uma parada para o almoço salvou a vida do soldador Eridio Dias, de 32 anos, em 2015. Ele era um dos operários que trabalhavam na barragem que se rompeu em Mariana. Na época, Eridio escapou da lama que desceu de Fundão e saiu vivo da tragédia, que deixou 19 pessoas mortas. Agora, está na lista de desaparecidos de Brumadinho.

O irmão do soldador, Laércio Dias, contou à reportagem que constantemente Eridio relatava, com muita emoção, como escapou ileso. “Ele saiu para almoçar fora do local de serviço naquele dia e, quando voltou, a lama tinha tomado conta da parte baixa da mineradora, bem onde ele trabalhava”.

Três anos depois, ele é uma das 205 pessoas desaparecidas na tragédia de Brumadinho. “Ele estava almoçando no refeitório quando veio aquele monte de lama e levou todo mundo”, contou a tia, Luzia Aparecida Felipe, de 49 anos.

Muito abalada e sem sinais do sobrinho, Luzia diz que não há muitas esperanças de encontrá-lo com vida. “Cheguei a pensar que estava em um mato ou tivesse sido socorrido por alguém, que estivesse em alguma casa da região. Mas a ficha vem caindo com o passar dos dias”, afirmou, emocionada.