O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Formiga realizou na manhã desse domingo (25), o parto de uma gestante de 26 anos. A jovem deu à luz a uma menina que nasceu com pouco mais de 2,8 quilos.

A ambulância foi solicitada no bairro Souza e Silva, para transportar Natália Cristina, que estava com contrações.

Ela estava grávida de 37 semanas. Inicialmente, a grávida seria levada até a Santa Casa, contudo, a bolsa amniótica se rompeu e o parto foi feito pela equipe do Samu dentro da casa dela.

“Fomos empenhados e já no local nos deparamos com a gestante deitada em um colchão no chão do

quarto. Eu e meu parceiro de trabalho a cobrimos e pedimos que o marido ficasse ao lado da esposa. No atendimento usamos uma máscara de oxigênio, pois, a paciente estava bem cansada e então, solicitamos que fizesse bastante força para a criança nascer. Nasceu uma menina linda que recebeu o nome de Ana Laura”, detalhou a técnica em enfermagem do Samu, Karina Queiroz.

Ao concluir o parto, a Central de Regulação das Urgências já havia empenhado uma Unidade de Suporte Avançado (USA), que ao chegar no local deu seguimento aos trabalhos de estabilidade da jovem e da criança. Em seguida, mãe e filha foram levadas para a maternidade da Santa Casa de Caridade de Formiga, para demais procedimentos médicos.

Esta foi a primeira vez que os socorristas Karina e Ronaldo Rodrigues participaram de um parto. “Foi um atendimento que ficará marcado para o resto da vida. Foi lindo mesmo”, enfatizou o condutor socorrista.

“Estamos na função justamente para salvar vidas e todas as vezes que algo tão maravilhoso acontece a gente fica revigorado e mostra que estamos no caminho certo”, pontuou Karina.

André Luís da Silva, marido de Natália, demonstrou gratidão ao receber a equipe, que posteriormente fez questão de visitar a menina Ana Laura no hospital. “Fiquei muito agradecido mesmo, porque foi muito rápido. Liguei pedindo ajuda e chegaram em poucos instantes.

Foi um atendimento espetacular. A equipe fez tudo que precisava e rapidinho minha filha nasceu.

Deu tudo muito certo, ressaltou.

A mãe, Natália Cristina contou que este foi o primeiro parto em casa, dos quatro anteriores que já teve.