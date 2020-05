O Senado aprovou por unanimidade, nessa quarta-feira (6), a última versão do projeto de socorro federal de R$ 125 bi a estados e municípios.

Do montante, R$ 60 bi se referem à compensação, pela União, de impostos (ICMS e ISS) aos entes federativos, prejudicados em suas arrecadações pela pandemia da Covid-19. O restante se traduz na suspensão ou na renegociação de dívidas com o Tesouro Nacional. O texto deve ir à sanção do Executivo federal.

Para Minas, o projeto significará a entrada no esvaziado caixa estadual de R$ 2,99 bilhões – parte do total de R$ 60 bilhões em transferências para todos os estados e municípios. O dinheiro será dividido em quatro parcelas mensais de R$ 750 milhões, de maio a agosto.

Ao comentar a possível liberação de tais recursos, em entrevista a uma emissora de TV da capital, ainda anteontem, o governador Romeu Zema (Novo) disse que o dinheiro trará, sim, alívio. Como não virá “carimbada”, a verba poderá ser usada em despesas correntes. A expectativa é de que sirva, inclusive, para pagar salários dos servidores, sem parcelamentos e atrasos, já a partir deste mês. “A informação preliminar que eu tenho é de que o Estado vai receber cerca de R$ 3 bilhões em quatro pagamentos de R$ 750 milhões. O valor ajuda muito, mas é muito abaixo dos R$ 7,5 bilhões que estaremos perdendo de arrecadação (com a pandemia da Covid-19)”, afirmou Zema.