O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar até esta quarta-feira (13) o projeto de lei de auxílio de R$ 60 bilhões a estados e municípios, aprovado pelo Congresso na semana passada. Bolsonaro avisou que pretende vetar trecho que permite que determinadas categorias do serviço público federal, estadual e municipal tenham aumento salarial ou promoções, até dezembro de 2021.

Se tal veto se concretizar e, eventualmente, não for derrubado pelo Congresso, atendendo ao interesse da área econômica federal, Minas pode enfrentar uma “saia justa” nos próximos meses. É que, desde março, está no colo da Assembleia Legislativa o projeto de Lei, proposto pelo Estado e sancionado parcialmente pelo governador Romeu Zema (Novo), estabelecendo a recomposição salarial de 13% para todos os servidores da Segurança.

Embora o Legislativo mineiro esteja com esforços concentrados, neste período, apenas em matérias relativas à pandemia da Covid-19, os deputados terão de apreciar novamente o PL em breve. E aprovar ou derrubar – o que é mais provável – o veto de Zema à extensão, proposta por eles, das recomposições a todo o funcionalismo estadual.

Em ambos os casos, e mesmo levando-se em conta que a matéria foi votada antes da aprovação do socorro da União, o Estado será forçado a destoar do restante da federação, concedendo recomposição a uma parte ou até à totalidade do seu quadro funcional. Na última hipótese, o que se prevê é a judicialização do tema, com o governo estadual recorrendo aos tribunais para barrar reajustes globais.