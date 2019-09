A previsão do tempo para o feriado nacional em comemoração aos 197 anos da Independência do Brasil é de céu claro a parcialmente nublado no Centro-Oeste de Minas.

Uma massa de ar seca continua atuando na região e provoca a queda na umidade relativa do ar .

De acordo com Cleber de Souza, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco continua estacionada na região. Com isso, a tendência é que a temperatura aumente gradativamente e que a umidade relativa do ar caia.

“A temperatura na região varia entre 12°C e 32°C. Já a umidade relativa do ar fica em torno dos 70% pela manhã e 30% à tarde. Essa condição está relacionada com a massa de ar seco atuante na região”, Souza explicou.