A solenidade militar de matrícula do Tiro de Guerra “O Sentinela do Oeste Mineiro” será realizada na sexta-feira (16), as 19h, na sede do TG 04-030.

O chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Gelson Rodrigues de Souza e o instrutor Leonardo Geraldo do Vale convidam toda a comunidade formiguense para prestigiar o evento.