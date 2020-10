Nessa sexta-feira (2), foi realizada uma solenidade em Divinópolis para a troca de comando conjunta do 23° Batalhão de Polícia Militar (PM) e 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado.

A solenidade ocorreu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Divinópolis (Acid), no bairro Icaraí. O evento foi realizado de forma restrita, com os cuidados necessários durante pandemia. As homenagens foram em um ambiente externo.

A partir de agora, o novo comandante do 23º Batalhão é o major Erlando Ferreira da Silva, que tem 22 anos como militar e era o comandante da 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado.

“Pretendemos dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo coronel Rodrigo. É uma tranquilidade muito grande me juntar a essa tropa que tem realizado relevantes serviços em Divinópolis e região. Estamos à disposição da comunidade para cada vez mais estreitarmos os laços, buscando uma melhor qualidade na nossa prestação de serviço”, destacou o major.