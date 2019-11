Solteira há três meses, desde o fim do relacionamento com o empresário Wendell Vieira, Maraísa, do duo com Maiara, surpreendeu o público do show, que realizou no Mato Grosso, ao beijar um fã que estava na plateia.

