A sociedade capitalista é movida pela procura de produtos e serviços lucrativos, não sustentáveis, lesivos e agressivos ao meio ambiente, comprometendo o futuro das novas gerações.

Em Belo Horizonte, a rua Professor Galba Veloso se entregou ao mercado, às soluções fáceis e lucrativas, assim como outras regiões, como alguns condomínios de casas, concebidos originariamente para ter apenas ruas sem impermeabilização.

Na terça-feira (14), a Prefeitura de Belo Horizonte asfaltou toda a rua. Acabou o antigo calçamento irregular de pedra. Venceu a indústria das licitações do asfalto, dos interesses da indústria automobilística, do ouvido agudo dos usuários de automóveis incomodados com o mínimo ruído dentro do seu carro.

Nesse quadro, BH opta por ficar mais impermeabilizada e sofre as sequelas dessa escolha, como as catástrofes climáticas recorrentes (inundações, aumento da temperatura, queda de árvores, etc).