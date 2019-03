A vitória de sábado (9) por 2 a 0 sobre o Tupynambás deixou o América colado no líder Atlético e vivo na briga pelo topo da tabela do Campeonato Mineiro. No próximo domingo (17), inclusive, as duas equipes estarão frente a frente e brigarão pela vitória em duelo marcado para às 16h no Mineirão.

Com 21 pontos conquistados, um a menos que o alvinegro, o Coelho tem campanha parecida com a do rival até a nona rodada. No quesito gols marcados, são 19 do Atlético contra 18 do time comandado pelo técnico Givanildo Oliveira; nos gols sofridos, três contra quatro.

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram nas semifinais da competição mais importante do Estado. No primeiro jogo, vitória atleticana por 1 a 0; no segundo, novo triunfo do adversário do próximo domingo, desta vez, por 2 a 0.

Caso seja derrotado na décima rodada, o Coelho não terá mais chances de assumir a liderança. Contudo, se empatar ou vencer, o alviverde terá a última oportunidade de alcançar o feito em casa. Na quarta-feira após o clássico, Leal e companhia entrarão em campo para enfrentar o Guarani, de Divinópolis, no Independência.