Sophia Abrahão comandou o “Vídeo Show”, que chegou ao fim em janeiro deste ano e deu espaço para o “Se Joga” alguns meses depois. Para falar sobre os futuros planos de carreira e o que achou da substituição do programa, a artista deu uma entrevista exclusiva ao iG Gente . Ela ainda fala sobre casamento com Sérgio Malheiros e o que achou da saída de Lula da prisão.

Sophia Abrahão deu uma entrevista para falar sobre as dificuldades do “Se Joga”, planos na Globo, casamento e Lula

Depois da Saída do “Vídeo Show”, Sophia Abrahão , que está em Hamburgo, na Alemanha, para a inauguração do novo navio da MSC, o Grandiosa, diz que a vida está corrida. “É do jeito que eu gosto. Acabei de fazer uma participação bem legal na “Malhação”, como eu mesma. Daqui a pouco, estou fazendo um projeto também na TV. Estou na casa, contratada”, diz a atriz.

Ela também comanda um podcast. “Chama ‘pode chegar’, que tá muito legal fazer. Estou amando fazer. Fala sobre atualidade, comportamento, parte social. Tem também o clube do livro, um projeto em que a gente escolhe, democrâtico, um título por mês e a gente lê o escolhido e, no final, faz uma grande live para debater sobre o assunto”, pontua.

“Se Joga” e “Vídeo Show”

Sobre a decisão da Globo de colocar o ” Se Joga “, Sophia acha que faz parte da transição. “O ‘Vídeo Show’ era uma programa muito tradicional na casa. Acho que o trio de apresentadores é muito competente. Já vi que o público tá se amarrando no programa agora. Toda transição tem aquele momento em que o público vai se acostumando”, diz.

Enquanto estava no “Vídeo Show”, Sophia apresentou, por algum tempo, espaço com ex-Big Brothers. “Acho que as meninas tinham muita habilidade com a comunicação. Diferente da minha carreira, que foi iniciada pela atuação, a delas foi pelo Big Brother. Mas, a partir dela, se tornaram repórteres, comunicadoras e apresentadoras”, ressalta.

“Toda mudança tem uma fase de adaptação. Eu acho que a gente passou por isso. Na nova reformulação depois da Copa, o público estranhou no começo. Depois, as coisas andaram e eu só tenho que parabenizar as meninas Além disso, elas são muito legais. Foi um período muito bom, de muito aprendizado”, continua.

Ao longo do tempo que apresentou o programa, Sophia conta que chegou a apresentá-lo com mais de 27 pessoas. “A gente contabilizou que, no final do ‘ Vídeo Show ’, a gente sempre tinha de dois a três apresentadores convidados por semana, que eram atores de casa. Foi uma coisa de ‘se vira nos 30 mesmo’, mas foi muito enriquecedor”, destaca.

Casamento e planos de voltar a cantar

arrow-options Reprodução/Instagram/Sophia Abrahão Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros

Entre tantos assuntos, a atriz também comentou sobre a relação com o ator Sérgio Malheiros , com quem está há cinco anos. “A relação está ótima. A gente já mora junto há uns quatro anos, então estamos casados, praticamente. Queremos oficializar, mas não sabemos quando”. diz. Sobre filhos, eles querem ter uns dois, no mínimo, “mas quem sabe uns três.”

Sobre os planos de voltar a cantar, ela diz que está publicando alguns vídeos cantando o Sérgio, em casa. No entanto, Sophia acha que a carreira de cantora é muito séria e demanda um foco total. “Nesse momento, não estou focada nela, mas vou continuar com os vídeos e, quem sabe, daqui a pouco eu estou lançando alguma coisa”, diz.

Saída de Lula da prisão

Sobre a saída do ex-presidente Lula da prisão, Sophia Abrahão comenta como recebeu a notícia. “Eu acho que a lei tem que ser cumprida e, se essa é a lei, faça-se a lei”, finaliza.