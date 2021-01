A Mega da Vira 2020 pode pagar R$ 320 milhões no sorteio desta quinta-feira (31), informou a Caixa. O concurso 2.330 é considerado pela organizadora o maior prêmio de sua história.

A estimativa anterior feita pela Caixa era de R$ 300 milhões para o prêmio, mas o volume de apostas feitas fez o valor aumentar em R$ 20 milhões. Ao contrário dos concursos realizados ao longo do ano, a Mega da Virada não acumula.

Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) desta quinta nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.

O sorteio do concurso 2.330 será realizado a partir das 20h desta quinta (31) nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Será transmitido ao vivo pela Globo, SBT, Record, Band e Rede TV. Também será possível acompanhar pelas redes sociais das Loterias Caixa (Facebook e Youtube).

Para apostar pela internet, no Portal Loterias Caixa, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 945 por dia.

Fonte: G1