Nesta terça-feira (24), às 16h, a Secretaria de Cultura de Formiga, realizará o sorteio para a ordem de apresentações das músicas classificadas para o Festival Canta Formiga. O ato é aberto ao público, especialmente, aos participantes do evento e será realizado no Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos/Casa do Engenheiro.

O Canta Formiga ocorrerá nos dias 3 e 4 de agosto e contará com duas fases de apresentações: local e nacional. Na sexta (3), serão mostradas 19 músicas formiguenses e, no sábado (4), serão 17 canções de compositores de diversas localidades do país mais três músicas formiguenses classificadas no dia anterior, totalizando 20 composições. As apresentações começarão às 19h e, no final do evento, haverá uma apresentação especial: do cantor e compositor Flávio Venturini, conhecido nacionalmente e revelado nos anos 70 pelo movimento Clube da Esquina junto aos consagrados Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes.

A lista das músicas selecionadas para participar do festival foi divulgada no site da Prefeitura e imprensa da cidade. Para a fase local, foram escolhidas canções dos seguintes autores: Rodrigo Arantes; Guilherme Arantes e Décima Côrte; Kakal Chaves; João Tavares e Cássio Aquino; Anderson Faria e Hyddjie Santos; Lucas Tavares Gomes; Anésio Gonçalves do Couto; Jean Liberato; Messias Moura; Jatanael de Faria Alves; Manoel Gandra e José Carlos Faria; Gabriel Ferreira e Último Copo e Alessandro Teixeira