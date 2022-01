Uma sortuda da cidade de Pitangui foi contemplada com o sorteio do Centro Oeste Cap, realizado neste domingo (9). Ela é do bairro Padre Libério e ganhou uma bolada de R$300 mil.

O sorteio de R$20 mil saiu para um apostador de Divinópolis.

Três apostas das cidades de Itaúna, Luz e Pará de Minas vão dividir o prêmio de R$10 mil.

Outro sorteio, também de R$10 mil, será dividido para duas apostas de Itaúna e uma de Luz.