Se você é recém-formado e procura o primeiro emprego não pode perder esta oportunidade! Líder no mercado nacional de cigarros, a empresa Souza Cruz inicia processo seletivo do programa de trainees Global Graduate Programme, para a contratação de 14 profissionais recém-formados de todo o país, incluindo Minas Gerais.

Segundo Henry Vargas, diretor de recursos humanos da empresa, todos os candidatos deverão disputar com pé de igualdade. O objetivo do processo de seleção é trazer para a companhia funcionários que a instituição com histórias e formas de pensar diferentes, culturas diferentes e repertórios que se complementam.

Para se candidatar, é necessário que o profissional tenha fluência em inglês, ter no máximo três anos de formado e disponibilidade para mudar de cidade. O salário inicial é de R$7.567,97, com aumento do valor ao logo do programa de trainee. O participante irá receber benefícios como assistência médica, auxílio farmácia, seguro de vida, dentre outros.

As vagas são destinadas para profissionais recém-formados dos cursos de Administração, Comunicação Social, Marketing, Agronomia, Contabilidade, Economia e Direito. As inscrições vão até o dia 4 de junho e podem ser feitas através deste link.

Global Graduate Programme

O Global Graduate Programme foi lançado em 2016 e até o momento formou duas turmas, totalizando 25 talentos. No total, 100% desses trainees ficaram na companhia e ocupam posições gerenciais nas diretorias em que atuaram durante o programa. Desde o primeiro dia na corporação o trainee já é exposto a situações reais de negócios, desafios e experiências em que deve atuar como um gerente. Ao mesmo tempo em que os trainees estão expostos ao desafio, têm suporte de mentores, coachs e gestores que os apoiam nas decisões e projetos a serem desenvolvidos.

