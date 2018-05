Segundo a defesa de Pimentel, a (PGR) não viu indícios de participação dele em supostas fraudes a licitações dos ministérios da Cultura e da Saúde com utilização de uma gráfica entre 2012 e 2014.

Na época, Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma Rousseff (PT). O governador ainda responde a outros processos no âmbito da Operação Acrônimo, também relacionados ao período em que foi ministro.