A “subvariante” da ômicron BA.2 é mais contagiosa que a original BA.1, afirma um estudo dinamarquês publicado nessa segunda-feira (31).

“O estudo mostra que se uma pessoa de uma família está infectada com a BA.2, há um risco global de 39% de que outro membro da família seja infectado durante a primeira semana. Por outro lado, se a pessoa está infectada pelo BA.1, o risco é de 29%”, indicou a Autoridade Dinamarquesa de Controle de Doenças Infecciosas (SSI, na sigla em dinamarquês) em comunicado.

Dominante na Dinamarca, onde superou a ômicron, a subvariante BA.2 é, segundo cálculos preliminares, 1,5 vez mais contagiosa que a BA.1, revelou o SSI em 26 de janeiro.

“As pessoas não vacinadas também podem ter mais chance de ser infectadas pela BA.2 com relação à BA.1”, acrescentou Camilla Holten Møller, médica do SSI, citada no comunicado.