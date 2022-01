A Secretaria Municipal de Educação e Esportes divulgou um comunicado (confira abaixo) informando da prorrogação, em caráter excepcional, do prazo para a matrícula dos alunos encaminhados por meio do Sistema Unificado de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula (Sucem), nas escolas municipais e estaduais de Formiga.

Também foi alterado o período de inscrições para as vagas remanescentes, conforme estabelecido na resolução SEE nº 4.695 de 11/01/2022.

A matrícula deverá ser efetivada nas unidades escolares encaminhadas pelo sistema até o dia 21, deste mês.

Com relação as vagas remanescentes, da rede municipal de ensino, assim que as datas forem definidas serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Formiga.