O Café Empresarial em Formiga será realizado na próxima terça-feira (23), a partir das 7h30 no auditório da Acif/CDL com dois painéis: Gestão Profissional de Negócios com Marcos Fábio e Sucessão Familiar com Marlon Amaral, ambos são consultores e sócios da Formatar Consultoria.

A Formatar Consultoria, em parceria com a Acif/CDL promoverá uma manhã de discussão e conversas com associados, empresários e empreendedores da cidade sobre temas que fazem parte do dia a dia e ainda uma oportunidade de fazer e ampliar o networking.

Montar seu próprio negócio está entre os principais sonhos dos brasileiros. A ideia de trabalhar com o que gosta e fazer seu próprio horário são algumas das vantagens o que não se pode esquecer são dos desafios, principalmente quando se tem um negócio em família.