Falta pouco para acabar o verão 2019, mas a atmosfera ainda está bastante quente e úmida ajudando a formar as nuvens de chuva sobre a Região Sudeste. Os temporais têm atingido principalmente São Paulo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, potencializado por frentes frias, cavados meteorológicos e sistemas de baixa pressão atmosférica.

Temporais isolados

A terça-feira (12) vai seguir com características bem típicas de verão sobre os estados do Sudeste. O sol brilha forte até o início da tarde na maioria das áreas, com temperaturas elevadas. Apenas o Rio de Janeiro está com maior nebulosidade. As nuvens de chuva voltam a crescer a partir do meio da tarde e podem ocorrem pancadas rápidas e localizadas. A situação é de atenção para o risco de temporais, mas que não vão atingir todas as áreas. Hoje, a chuva não deve durar muitas horas, porém vem com raios e rajadas de vento de até 60 km/h.

Atenção