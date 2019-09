Embora os números mundiais continuem alarmantes, a taxa de suicídio per capita está caindo, informou a OMS nesta segunda-feira (9). Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos.

Em um relatório publicado um dia antes do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que, entre 2010 e 2016, a taxa global caiu 9,8%, com quedas que vão de 19,6% na região do Pacífico Ocidental a 4,2% na região do Sudeste Asiático.

A região das Américas, onde o acesso a armas de fogo é um importante meio de suicídio, segundo a OMS, é a única que registrou um aumento, de 6%.

Parte do declínio da taxa mundial se deve ao fato de mais países terem investido em estratégias de prevenção.