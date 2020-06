Dados do painel de monitoramento da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) mostram que o Sul de Minas tem 82,01% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ocupados. Os números são referentes a sexta-feira (26).

Ao todo, a região conta com 467 leitos do tipo. 84 deles estão ocupados por pacientes da Covid-19 e outros 299 por pacientes com outras doenças.

Com isso, apenas 84 leitos estão disponíveis no momento. Das 14 macrorregiões do estado, o Sul de Minas aparece como a segunda área em quantidade de leitos de UTI e também de leitos ainda disponíveis, atrás apenas da região Central.

Mas proporcionalmente, muitas regiões com menos leitos estavam com uma taxa de ocupação menor. O Sul de Minas aparece como a 9ª região com maior percentual de espaços ocupados.